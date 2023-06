Come disattivare i pop-up di valutazione delle app su iPhone? Basta poco

Quali sono le parti più fastidiose dell'esperienza di utilizzo di un iPhone? I CAPTCHA e i pop-up di valutazione delle app saranno la risposta di molti utenti. Fortunatamente, noi di Everyeye vi abbiamo già spiegato come togliere i CAPTCHA su iPhone: oggi, dunque, è il momento della nostra guida alla rimozione dei pop-up di valutazione delle app di iOS.

Come tutti gli utenti iOS sapranno, i pop-up di valutazione appaiono dopo un breve tempo di utilizzo di un'app appena scaricata dall'App Store. Immaginate di star giocando ad un gioco nuovo di zecca, di star editando un video o scrivendo un messaggio: il software si blocca per qualche secondo e a schermo compare una fastidiosa domanda, che recita "ti piace questa app?" e che chiede di darle un voto da una a cinque stelle e, magari, una recensione scritta.

Una vera e propria seccatura, non c'è che dire. Fortunatamente, Apple ha pensato ad un modo per bypassare queste fastidiose richiesti di voti e valutazioni. Per eliminare i pop-up, vi basterà aprire le impostazioni e scendere fino ad "App Store".

Una volta raggiunto questo sottomenu, cliccateci sopra e potrete accedere a tutte le impostazioni di sistema legate all'App Store di Cupertino. Scendete di nuovo e troverete il toggle "Valutazioni e recensioni in-app". Disattivatelo e, come per magia, le richieste di voti in stelline e di commenti alle nuove app spariranno per sempre!

Ovviamente, qualora lo desideraste, potrete comunque recensire le vostre app dall'App Store. Per farlo vi basterà aprire il marketplace di Cupertino, cercare l'app che volete valutare e aprire la sua scheda prodotto. Qui, dovrete scendere fino alla sezione "valutazioni e recensioni" e inserire il vostro voto in stelline e il vostro commento personale sul software. A proposito: sapete quante app si trovano su App Store? Sono molte più di quanto pensiate!