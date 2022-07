Come disattivare post suggeriti su Instagram? Non è complesso

Il mondo degli utenti Instagram si divide in due categorie: chi ama i Reel suggeriti casualmente dall'algoritmo della piattaforma e chi, invece, vorrebbe soltanto scoprire i contenuti della sua cerchia di amici. Ecco, quindi, come disattivare i suggerimenti.

Di recente abbiamo scoperto come caricare Foto Live da iPhone su Instagram attraverso un workaround che potrebbe tornarvi utile, ma la procedura che seguirà consentirà di migliorare significativamente l'approccio al social fotografico per molti dei suoi iscritti.

La casualità nei Reel e post suggeriti nel proprio Feed, infatti, è uno dei tentativi di Instagram di avvicinarsi a TikTok e al suo peculiare meccanismo d'utilizzo con proposte di contenuti principalmente derivanti da account sconosciuti.

Per fortuna, esiste un modo per bloccare i contenuti suggeriti, ma solo per un periodo di tempo limitato. Infatti, attualmente l'unica opzione possibile è un blocco di 30 giorni, rinnovabile al termine del mese.

Per silenziare i post suggeriti è sufficiente scorrere il proprio feed e incontrarne uno qualsiasi. A questo punto, premere sui tre puntini al lato del post e selezionare "Non mi interessa". Nascosto il contenuto, al suo posto apparirà una schermata come quella che vedrete in calce, in cui l'app vi chiederà di selezionare fra diverse opzioni. Tra queste, scegliere "Metti in pausa tutti i post suggeriti nel feed per 30 giorni".

Come avrete notato, è una procedura estremamente semplice e non richiede di doversi impelagare tra le Impostazioni dell'applicazione alla ricerca di voci specifiche o poco chiare: due passaggi e sarete liberi dai suggerimenti per 30 giorni.