Come disattivare ProMotion su iPhone e iPad? Bastano pochi tap

Sembra che gli schermi ProMotion non arriveranno su iPhone 16 e iPhone 16 Plus, ma resteranno anche il prossimo anno un'esclusiva dei Melafonini più costosi. Tuttavia, se avete un iPhone 13, 14 o 15 Pro o un iPad di fascia alta, potreste star utilizzando lo schermo ProMotion del vostro device senza neanche saperlo: ecco cos'è e come disattivarlo.

Lo schermo ProMotion permette di aumentare il refresh rate fino a 120 Hz su iPhone e iPad compatibili: In questo modo, la frequenza di aggiornamento dello schermo raddoppia rispetto ai Melafonini che non supportano tale tecnologia, i quali invece si fermano a 60 Hz. I dispositivi con display ProMotion sono:

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

iPad Pro da 10,5"

iPad Pro da 11" (tutte le generazioni)

iPad Pro da 12,9" (seconda generazione o superiori)

Ovviamente, la tecnologia ProMotion di Apple garantisce animazioni migliori e più fluide, ottimizzando l'esperienza utente sui device compatibili. Al contempo, però, essa può risultare particolarmente energivora per iPhone e iPad, specie se questi ultimi hanno già qualche anno sulle spalle. Se vi trovate fuori casa con la batteria dello smartphone scarica, insomma, la disattivazione della modalità ProMotion potrebbe garantirvi qualche minuto di autonomia in più.

Per disattivare la modalità ProMotion, dunque non dovrete far altro che recarvi nell'app Impostazioni e, da lì, scendere fino ad Accessibilità. Toccate Accessibilità e, nel sottomenu dedicato, toccate "Effetti Schermo". Qui, dovrete nuovamente scendere fino all'opzione "Limita frequenza fotogrammi" e attivare il toggle dedicato. In questo modo, il refresh rate massimo scenderà fino a 60 Hz.

Ovviamente, potrete riattivare la tecnologia ProMotion con lo stesso procedimento, disattivando il toggle "Limita frequenza fotogrammi". Inoltre, vi ricordiamo che il refresh rate degli iPhone e iPad compatibili con ProMotion è variabile: la frequenza di aggiornamento dello schermo salirà e scenderà a seconda del tipo di app che state utilizzando.