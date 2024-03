Come disattivare la pubblicità su Prime Video? Tutte le opzioni

Ormai manca davvero poco all'arrivo delle pubblicità su Amazon Prime Video: la data da segnare sul calendario (in negativo) è quella del 9 aprile 2024, quando l'azienda implementerà un ridotto numero di inserzioni tra i suoi film e le sue serie TV. Tuttavia, alcuni modi per disattivare (o evitare) le pubblicità ci sono.

Amazon ha già promesso agli utenti che le sue pubblicità saranno molte meno rispetto alla TV tradizionale, dunque non aspettatevi una quantità di inserzioni pari a quella che potreste vedere sui canali televisivi del servizio pubblico o sulle principali emittenti private. Al contempo, l'azienda di Seattle ha spiegato che i proventi delle pubblicità verranno utilizzati per produrre contenuti di qualità e tenere alta l'offerta anche da un punto di vista quantitativo. Le premesse, insomma, sono le stesse dell'abbonamento con pubblicità di Netflix, arrivato nel 2022.

Se però proprio non ne volete sapere delle pubblicità su Prime Video, un modo per eliminarle c'è. Purtroppo il sistema non è gratuito: al contrario, chi vorrà attivare l'opzione "Prime Video senza Pubblicità" dovrà pagare 1,99 euro al mese. L'offerta può essere prenotata già da ora sulla pagina dedicata sul sito web di Amazon Prime Video, ma sarà attiva solo a partire dal 9 aprile - il giorno in cui le pubblicità arriveranno su Prime Video.

Un'altra opzione - gratuita ma non certo risolutiva - è invece quella di modificare le preferenze relative ai cookie delle pubblicità di Amazon. Per farlo, vi basterà seguire la nostra guida alla gestione delle pubblicità su Amazon Prime Video: nelle opzioni per le "Preferenze relative ai cookie e alla pubblicità" potrete infatti disabilitare i cookie pubblicitari o rifiutarli, in modo da ridurre le pubblicità mirate. Ciò non eliminerà del tutto le inserzioni, però: l'unico modo per azzerarle è pagare un extra ogni mese.

