Come disattivare il rilevamento della testa per le AirPods Max? Si può fare

Le AirPods Max sono disponibili sul mercato già da diversi anni, e sebbene non siano un modello rivolto alla massa, anche a causa dei prezzi elevati, riescono comunque ad attrarre una buona fetta di pubblico. Oggi ci soffermiamo su una funzione molto interessante: il rilevamento della testa.

Come noto, Apple già da diverso tempo ha introdotto il sistema di rilevamento della testa per tutte le applicazioni che lo supportano. Per attivare o disattivare il rilevamento della testa la procedura è molto semplice:

Indossate gli AirPods e connetteteli al dispositivo

Aprite il Centro di Controllo e fate un tap prolungato sul tab che permette di controllare il volume

Da qui, selezionate in basso a destra “Audio Spaziale”: qui potete scegliere tra “Non attivo”, che disattiva sia l’audio spaziale che il rilevamento della testa, “Fisso”, che attiva l’audio spaziale ma non il rilevamento della testa e “Testa tracciata” che attiva sia l’audio spaziale che il rilevamento della testa.

Apple evidenzia, in un documento di supportoche le impostazioni selezionate vengono salvate ed applicate automaticamente la volta successiva che si utilizza l’applicazione. Questo vale anche per l’app Musica. Se si vuole disattivare il rilevamento della testa su tutte le app su iPhone o iPad, basta aprire l’applicazione Impostazioni, Accessibilità e quindi AirPods. Quindi bisogna scegliere il proprio modello di AirPods e disattivare l’opzione “Segui”.