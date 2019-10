Come disattivare il rinnovo dell'abbonamento ad Apple Arcade

E' passato quasi un mese dall'inizio della distribuzione di iOS 13, è pronto il primo round di addebiti per coloro che hanno deciso di testare la piattaforma di game streaming di Apple, Apple Arcade, che ha debuttato con il nuovo sistema operativo con 30 giorni di prova gratuita. Per coloro che non intendono rinnovare, ecco come disabilitarlo.

Come disdire l'abbonamento ad Apple Arcade da iPhone ed iPad

Sbloccare l'iPhone Aprire l'App Store In alto a destra, cliccare sulla propria foto profilo Nella nuova schermata, cliccare sul pulsante "Abbonamenti"; Sarà visualizzata la lista degli abbonamenti attivi. Fare tap su "Apple Arcade Nella nuova schermata cliccare su "annulla periodo di prova gratuito" Nel popup cliccare su "Conferma"

La procedura può essere conclusa fino al giorno prima della scadenza del periodo di prova gratuito. Ciò vuol dire che se avete attivato la prova subito dopo l'installazione di iOS 13, avrete tempo fino al 18 Ottobre.

Una volta inviata la conferma, il servizio terminerà immediatamente e non sarà più possibile accedere ai giochi scaricati da Apple Arcade.

I titoli resteranno comunque installati sullo smartphone, ma non si avvieranno e non sarà possibile a giocare in quanto è necessario l'abbonamento.

Apple è già al lavoro per espandere la platea di giochi disponibili: proprio qualche giorno fa ne hanno debuttato altri cinque.