Come disattivare il rinnovo automatico di Spotify? Ecco la procedura

Spotify è probabilmente la piattaforma per ascoltare musica in streaming più apprezzatta e diffusa al mondo. Capita però di dover fare i conti con variazioni di prezzo non sempre gradite, oppure potremmo aver semplicemente voglia di cambiare servizio per provare qualcosa di nuovo, come Apple Music o Amazon Prime Music.

Qualunque sia la motivazione che vi spinge a farlo, annullare il rinnovo automatico del proprio abbonamento a Spotify è, fortunatamente, una procedura molto semplice.

Qualunque sia la vostra posizione, dal periodo di prova di 30 giorni allo Spotify Premium Student sino ai più onerosi piani Duo e Family, che consentono il collegamento di più account con un solo abbonamento, la procedura di disattivazione è sempre la stessa e può essere effettuata in qualunque momento.

Per prima cosa, occorre andare sul portale web di Spotify ed effettuare l'accesso con l'account sul quale si desidera effettuare l'operazione. Dal menu a tendina Profilo in alto a destra selezionare poi la voce Account. Da qui verremo condotti sulla schermata relativa alle nostre impostazioni. Alla voce Riepilogo dell'account, nella parte inferiore della pagina troveremo le informazioni sul nostro piano.

Una volta selezionato il piano verremo condotti nella sezione per poterlo gestire. Andiamo in fondo alla pagina e selezioniamo la voce Annulla l'abbonamento Premium.

Nella pagina successiva ci verrà chiesto di confermare la nostra selezione. In seguito, una schermata di conferma ci comunicherà l'avvenuta variazione del piano e ci ricorderà fino a quando sarà ancora attivo l'abbonamento attualmente in uso.

Vi consigliamo in ogni caso di ponderare bene la vostra decisione, poichè il servizio presto includerà delle interessanti feature.