Come disattivare SharePlay su iPhone? Le varie opzioni disponibili

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo spiegato come condividere la musica con FaceTime, attraverso la funzionalità SharePlay che è presente all’interno di FaceTime e che come noto consente di guardare video su YouTube, ascoltare musica insieme e guardare programmi TV insieme. Ma come si disattiva?

Su iOS ed iPadOS, la procedura è molto semplice: ciò che dovete fare è semplicemente aprire l’applicazione Impostazioni, quindi scorrere verso il basso e fare tap su “FaceTime”. A quesot punto troverete l’opzione “SharePlay”: nel nuovo pannello potrete o disattivare completamente la funzionalità eliminando il toggle vicino a “SharePlay” e facendolo diventare bianco, oppure disattivare la funzionalità per ciascuna applicazione.

La disattivazione è possibile anche su macOS. In questo caso però la procedura è diversa: ciò che dovete fare è aprire l’applicazione FaceTime e quindi dalla barra in alto fare click su “FaceTime” e “Impostazioni” dal menù contestuale. A questo punto la disattivazione è molto semplice: basta togliere la spunta vicino a “SharePlay” o dalle singole applicazioni ed il gioco è fatto.