Come disattivare la spunta blu su WhatsApp? Basta poco!

Gli amanti della privacy sui servizi di messaggistica avranno sicuramente pensato più volte: come disattivare la spunta blu su WhatsApp? Le conferme di lettura esistono da tempo nell’app, ma spesso vengono percepite come qualcosa di fastidioso perché mostra ai contatti quando leggiamo i messaggi. Vediamo, quindi, come toglierle.

Il procedimento è estremamente semplice: esattamente come quando abbiamo visto come si nasconde l’ultimo accesso su WhatsApp, bisogna aprire l’applicazione, premere sui tre puntini collocati in alto a destra nella schermata, poi su Impostazioni e infine su Account e Privacy.

In tale contesto, dunque, vedremo circa a metà schermo la voce dedicata “Conferme di lettura”, la quale spiega chiaramente che, “se disattivato, non potrai inviare o ricevere le conferme di lettura. Le conferme vengono sempre inviate per le chat di gruppo”. A questo punto basterà semplicemente premere sull’interruttore a destra della didascalia, rimuovendo così la doppia spunta blu da ogni conversazione privata. Come spiegato da WhatsApp, però, si ricorda che le conferme resteranno sempre nelle chat di gruppo, dove verranno attivate solo nel momento in cui ogni membro avrà letto il messaggio.

Sempre nel corso di questo mese abbiamo anche spiegato nel dettaglio come nascondere lo stato su WhatsApp. Restando nel tema del servizio di messaggistica, in futuro l’app sarà utilizzabile anche senza accettare i Termini di Servizio.