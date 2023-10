Come disattivare i videomessaggi su WhatsApp? L'opzione che non avete visto

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo spiegato come inviare videomessaggi su Whatsapp, per sfruttare al meglio il nuovo sistema d’interazione messo in campo dalla piattaforma di messaggistica istantanea di Meta. Tuttavia, in molti si chiedono come fare per disattivarli.

I motivi per cui le richieste di disattivazione dei videomessaggi Whatsapp sono aumentate sono da ricercare nel fatto che utilizzano il pulsante per inviare i messaggi audio: le persone con poca familiarità con l’app quindi potrebbero erroneamente inviare un messaggio video.

La disattivazione dei messaggi video di Whatsapp è molto semplice:

Apri Whatsapp

Fai tap sulla scheda Impostazioni

Scegli Chat

Qui, basta disattivare il toggle a fianco di “Videomessaggi istantanei”, che se verde li attiva e se giallo li disattiva. Se si disattivano, l’icona del microfono tornerà al suo posto ed il suo comportamento sarà quello classico: premendola si registrerà un messaggio audio e non un videomessaggio. E voi cosa avete fatto? L’avete attivata o disattivata oppure state utilizzando i videomessaggi?

