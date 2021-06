Come disattivare il voucher DAZN di Sky? Ecco cosa fare dal 1 Luglio 2021

Continuiamo a parlare di DAZN e rispondiamo alle numerose questioni arrivate dagli utenti che tra poco più di un mese saranno costretti a decidere cosa fare con la piattaforma di Perform, quando entreranno in vigore le nuove offerte. Centrali saranno i voucher DAZN messi a disposizione da Sky.

Se vi state chiedendo come disattivare il rinnovo automatico del voucher DAZN di Sky, la risposta è molto semplice: non dovrete fare assolutamente nulla.

Sky, nella sezione fai da te degli abbonamenti ha infatti inserito un alert in cui si legge che "la validità del voucher DAZN offerto da Sky per la fruizione del servizio DAZN, compresa la fruizione del canale DAZN1 e l'app DAZN su Sky Q o altri dispositivi Sky, cesserà con la scadenza dell'ultimo rinnovo mensile utile e comunque non oltre il 30 Giugno 2021".

Per tanto, la pay tv di Comcast conferma che dalla scadenza del voucher DAZN di Sky non sarà addebitato alcun costo aggiuntivo: ciò vuol dire che il 1 Luglio non verranno addebitati i 29,99 Euro previsti dalla nuova offerta DAZN, a meno che l'utente non decida di abbonarsi al servizio.

