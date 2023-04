Come disattivare il Wi-Fi automatico su iPhone? Bastano pochi tap

Se siete tra coloro che non apprezzano la funzione presente in iOS che permette all’iPhone di connettersi in automatico alle reti WiFi, sappiate che c’è un sistema integrato nel sistema operativo che permette di disattivare questa funzione.

Dopo avervi spiegato come rimuovere lo sfondo dai soggetti su iOS 16, infatti, continuiamo il nostro viaggio all’interno delle funzioni del sistema operativo Apple.

Per disattivare il WiFi Automatico su iPhone basta semplicemente aprire l’app Impostazioni su iPhone, quindi fare tap su WiFi e quindi su “Modifica” in alto a destra”. A questo punto vi ritroverete di fronte la lista delle reti conosciute dal vostro iPhone, a cui vi siete già connessi in precedenza o di cui conoscete la password.

Il funzionamento del sistema è molto semplice: non dovete fare altro che fare tap sul pulsante con la “i” alla destra del nome della rete per cui volete disattivare il login automatico e quindi disattivare il toggle “Accesso automatico”, che se verde lo abilita e se bianco lo disabilita.

Tramite lo stesso pannello è disponibile anche l’opzione che consente di visualizzare le password salvate per tutte le reti WiFi: si tratta di un’opzione particolarmente utile se volete passare la password di una rete ad un amico che non ha iPhone, altrimenti è disponibile la condivisione tramite AirDrop.