Come disdire l'abbonamento a Disney Plus? Basta poco!

Dopo avervi mostrato come disdire l'abbonamento a Netflix da PC e smartphone, oggi vi mostriamo come fare lo stesso per un altro servizio di streaming molto popolare, Disney+. Fortunatamente, in questo caso la procedura è molto semplice e non presenta distinzioni a seconda del fatto che utilizziate un PC o uno smartphone.

Prima di iniziare, vi segnaliamo che il centro assistenza di Disney+ contiene una pagina dedicata alla cancellazione dell'abbonamento sulla piattaforma, e che disdire l'abbonamento a Disney+ non significa eliminare il proprio account del servizio di streaming della casa di Topolino. Inoltre, vi ricordiamo che Disney ha rimosso il periodo di prova gratuito di Disney+ già nel 2020, perciò non potrete provare nuovamente il servizio una volta disdetto l'abbonamento o cancellato l'account.

Ad ogni modo, per disdire l'abbonamento dovrete anzitutto accedere al vostro account Disney+ da un browser, sia che vi troviate da computer sia che utilizziate lo smartphone: in questo secondo caso è importante fare attenzione a non utilizzare l'app della piattaforma di streaming, ma a collegarvi al servizio dal browser mobile.

Una volta effettuato il login tramite browser a Disney+, dovrete selezionare o cliccare la voce "Profilo" in alto a destra nella homepage del servizio di streaming, e successivamente, dal menu a tendina che si sarà aperto, aprire la pagina "Account".

Fatto ciò, accederete alla pagina del vostro account, dove troverete la sezione "Abbonamento": da mobile potreste dover scorrere la pagina per trovarla, ma dovrebbe essere il secondo box, appena dopo "Dati Account". Da qui, potrete selezionare il vostro abbonamento e cliccare "Disdici Abbonamento". Fatto ciò, si aprirà un piccolo sondaggio facoltativo in cui potrete indicare i motivi che vi spingono ad abbandonare la piattaforma.

Dopo che avrete eventualmente compilato il sondaggio dovrete semplicemente confermare la disdetta dell'abbonamento, e il gioco sarà fatto: dopo la cancellazione della sottoscrizione potrete comunque continuare a guardare Disney+ fino alla fine del periodo già pagato senza incorrere in ulteriori pagamenti.



La procedura, invece, cambia qualora abbiate attivato l'abbonamento tramite terze parti, come per esempio iTunes: in questo caso, il consiglio di Disney è quello di rivolgersi direttamente al provider dell'abbonamento per la cancellazione di quest'ultimo.