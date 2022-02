Come disdire l'abbonamento a Netflix? La procedura da PC e smartphone

Se avete deciso di smettere di utilizzare Netflix dopo il periodo di prova, se ritenete che i prezzi di Netflix siano aumentati eccessivamente o se semplicemente desiderate disdire il vostro abbonamento alla piattaforma, questo è il posto che fa per voi. Disdire l'abbonamento di Netflix è infatti un processo semplice, che può essere effettuato sia da PC che da Mobile.

Prima di iniziare, vi ricordiamo che disdire l'abbonamento a Netflix non cancellerà il vostro account: per cancellare l'account occorre infatti effettuare un procedimento diverso, che potrete svolgere dopo la procedura di annullamento dell'abbonamento. Inoltre, ricordiamo anche che disdire l'abbonamento non dà diritto a nuove prove gratuite del servizio di streaming.

Ad ogni modo, da PC la prima cosa da fare è accedere al proprio account su Netflix, recandovi sulla pagina di login del servizio. Effettuato l'accesso verrete reindirizzati all'homepage del portale: qui potrete cliccare sull'icona del vostro profilo (in alto a destra) e selezionare "Account" dal menu a tendina che vi apparirà in seguito.

Si aprirà così una nuova pagina, che contiene tutte le informazioni sul vostro profilo utente. La prima è quella relativa all'abbonamento e ai dati di fatturazione: a sinistra troverete il pulsante "Disdici abbonamento". Cliccatelo e, di seguito, cliccate su "Conferma disdetta": fatto ciò, il vostro abbonamento sarà stato cancellato correttamente.

Se non avete un PC o se preferite disdire l'abbonamento da smartphone, invece, vi basterà avviare l'app di Netflix ed effettuare il login, qualora non l'abbiate già fatto. In seguito, come su computer, dovrete cliccare sulla vostra icona profilo (che dovrebbe trovarsi in alto a destra nella homepage) e accedere alla sezione "Account".

Qui dobbiamo fare un distinguo: se avete un PC già collegato a Netflix, l'app vi chiederà di accedere al servizio dal web e di modificare le impostazioni direttamente dal browser. Altrimenti, vi apparirà un menu del tutto simile a quello già visto su computer: scorretelo e troverete l'opzione "Disdici abbonamento". Confermate cliccando su "Conferma disdetta" ed avrete disdetto il vostro abbonamento a Netflix.

Dopo aver disdetto l'abbonamento potrete continuare a guardare Netflix fino alla scadenza naturale delle mensilità già pagate o del periodo di prova, al termine del quale non verranno effettuati ulteriori accrediti sulla vostra carta di credito. Il vostro account sarà cancellato solo dieci mesi dopo la disattivazione dell'abbonamento, per impedire ai "furbetti" di "incatenare" un periodo gratuito di prova all'altro e permettendo a tutti gli utenti di "mettere in pausa" il proprio account e tornare ad attivare l'abbonamento più avanti, se lo desiderano.