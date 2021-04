Come disinstallare gli aggiornamenti di Windows 10? Scopriamolo in pochi semplici passaggi

Spesso portatori di importanti novità, come nel caso dell'aggiornamento cumulativo 20H2, a volte gli update gratuiti di Windows però possono anche manifestare nuovi fastidiosi bug. Scopriamo dunque come tornare indietro da un aggiornamento di sistema.

Ultimo in ordine cronologico l'aggiornamento KB5001330, spesso infatti gli aggiornamenti di Windows 10 introducono bug di varia entità a scala più o meno larga a seconda del tipo di modifiche che vengono apportate al sistema operativo.

Esiste per fortuna uno strumento facile ed immediato per rimuovere gli aggiornamenti di Windows. Utilizzando il nostro fedele alleato Pannello di Controllo infatti, recandoci alla sezione Programmi e poi in sottosezione Programmi e funzionalità, fra le varie voci esiste anche quella che fa al caso nostro.

Parliamo di Visualizza aggiornamenti installati, un tool del tutto simile alla funzione Disinstalla un programma in cui, invece dei software che abbiamo installato troveremo un elenco di tutti gli aggiornamenti sui quali è possibile apportare delle modifiche.

Con un doppio click sull'aggiornamento colpevole delle nostre notti insonni potremo quindi rimuovere il problema alla radice.

Questa soluzione è possibile solo se il nostro aggiornamento consente l'avvio di Windows. In caso di corruzioni tali da non consentirne l'avvio invece potremo avvalerci dello strumento di risoluzione dei problemi integrato nel Menu di Avvio, accessibile forzando lo spegnimento del PC dal tasto di accensione per due o tre volte, simulando dunque dei crash di sistema. Il percorso da seguire in questo caso è il seguente: Risoluzione dei problemi > Reimposta il PC > Disinstalla Aggiornamenti. In questo modo sarà possibile rimuovere sia gli aggiornamenti cosiddetti qualitativi che l'ultimo aggiornamento di funzionalità di Windows.