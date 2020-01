Ecco come sarà il display di OnePlus 8 da 120Hz: tutte le specifiche

Come ampiamente preannunciato, OnePlus 8 sfoggerà uno schermo a 120Hz. Questa mattina, la società cinese ha presentato in via ufficiale il nuovo pannello che sarà integrato nello smartphone, vediamo quali sono le specifiche tecniche.

Il nuovo Fluid Display da 120Hz sarà prodotto da Samsung ed offre ovviamente un refresh rate più elevato rispetto ai 90Hz della Serie 7, il che si traduce in una maggiore fluidità dei video e dell'interfaccia grafica.

Lo schermo include una tecnologia di ottimizzazione esclusiva che, secondo quanto riferito, rende i frame più veloci del 7 percento e vanta una frequenza di campionamento touch a 240Hz, che lo renderanno molto più sensibili agli input touch. Lo stesso tipo di tecnologia è usata anche per la riproduzione video.

Il pannello garantirà anche una migliore precisione del colore attraverso un sistema di regolazione professionale che promette un rapporto di differenza cromatica appena inferiore a 0,8, quindi di poco migliore rispetto allo 0,9 del Galaxy S10. E' anche garantito il supporto a colori a 10-bit, a cui si aggiunge la regolazione automatica della luminosità di 4096 livelli. E' anche stato integrato un chip indipendente MEMC per la riduzione del motion blur che non comporterà alcuna modifica in termini di assorbimento dell'energia dalla batteria.