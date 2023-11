Come dissociare un'app da un account Google? Non è difficile

Mentre i primi account Google inattivi vengono eliminati, continuiamo a parlare della gestione di quelli che, invece, attivi lo sono ancora e che nel corso del tempo sicuramente sono diventati veri e propri archivi di dati sensibili.

Con la possibilità di iscriversi ad app e servizi tramite il profilo Google, associare la propria identità a una piattaforma di terze parti è diventato ordinaria amministrazione. Ma vi siete mai chiesti come fare a dissociarlo?

Per farlo, non dovrete fare altro che andare su questa pagina, relativa alla gestione dell'account Google.

A questo punto, spostatevi su Sicurezza dal menu laterale e scorrete verso il basso fino alla voce "I tuoi collegamenti con app e servizi di terze parti". A questo punto non dovrete fare altro che scegliere "Vedi tutti i collegamenti", cercare il servizio che volete eliminare dalla lista e procedere con la sua dissociazione tramite l'opzione "Elimina tutti i tuoi collegamenti con NomeApp".

Su smartphone, entrate nelle Impostazioni di Sistema e scorrete in basso fino alla voce Google. Adesso scegliete "Gestisci il tuo account Google" e nella pagina successiva spostatevi su Sicurezza. Adesso, come prima, non dovrete fare altro che trovare l'app di vostro interesse nella sezione "I tuoi collegamenti con app e servizi di terze parti" e il gioco è fatto.