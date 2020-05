Come facciamo a distinguere un dinosauro femmina da uno maschio? Non lo sappiamo

Un nuovo studio ha scoperto che non abbiamo prove sufficienti per distinguere i dinosauri maschi da quelli femmina. Si pensava, infatti, che i dinosauri femmina fossero più grandi dei maschi, secondo degli studi precedenti. Tuttavia, poiché i dati presi in considerazione non sono abbastanza, l'idea precedente sembra essere abbastanza debole.

Alcuni "dinosauri moderni", come i colibrì e gli uccelli rapaci, hanno quello che è noto come dimorfismo sessuale inverso, dove le femmine sono più grandi dei maschi. Ci sono diverse ipotesi sul perché accada tutto questo, incluso il fatto che essere più grandi aiuti le femmine a produrre più uova. In altre specie di uccelli, però, i maschi sono più grandi.

Il dimorfismo sessuale è abbastanza comune in tutto il regno animale. Questo può essere vero anche in alcune specie di dinosauri, come lo Shringasaurus indicus. A causa del ridotto numero di fossili esaminati per questa specie, tuttavia, non è ancora possibile trarre delle conclusioni adeguate. Un tema di ricercatori ha cercato di rilevare le differenze di dimensioni legate al sesso in 106 esemplari di una specie di coccodrillo in pericolo di estinzione, il gaviale del Gange (Gavialis gangeticus), noti per essere più grandi delle femmine.

Nello studio, quando una cavità chiamata "fossa nariale" non è stata presa in considerazione, l'analisi del team non è stata in grado di distinguere accuratamente tra i due sessi; documento che supporta altri studi sulla mancanza di prove sul dimorfismo sessuale nei dinosauri. "Il nostro studio suggerisce che, a meno che le differenze tra i dinosauri non siano davvero impressionanti, o non ci sia una caratteristica chiara come la fossa nariale, faremo fatica a distinguere un dinosauro maschio e femmina utilizzando gli scheletri esistenti", afferma infine lo zoologo David Hone, della Queen Mary University di Londra.