Come distinguere USB 3.0 da 2.0? Ecco la via più semplice per non sbagliare

Sono svariati anni che le porte e gli accessori USB 3.0 sono entrati nella nostre collettività, ma sempre più persone quotidianamente hanno problemi a distinguere l’USB 3.0 dal 2.0, dal momento che non sempre sulle porte sono presenti indicazioni. Partiamo col dire che la differenza pur essendo minima è immediata.

L’USB 3.0 infatti è caratterizzata dalla presenza di una linguetta di plastica blu, come mostriamo nell’immagine presente in calce. La controparte USB 2.0, invece, presenta tale linguetta in colorazione nera o bianca. Se proprio non volete più confondervi, stampate bene in mente l’immagine che trovate poco sotto la faq e non lo dimenticherete più.

L’USB 3.0 garantisce velocità di trasferimento più elevate, che arriva a 4,8 Gbps, che con la new entry USB 3.1 può raggiungere quota 10 Gbps. L’USB 2.0, al contrario, si ferma a “soli” 480 Mbps, una cifra che ora sembrerà esigua, ma che all’epoca in cui fu introdotta era un passo in avanti importantissimo visto che l’USB 1.0 viaggiava a soli 1,5 Mbps.

Negli ultimi anni sono stati ovviamente introdotti nuovi standard, tra cui l’USB 3.2, ma per tutti i dettagli sulle nomenclature e le diverse caratteristiche vi rimandiamo all’articolo di Alessio Ferraiuolo che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche mese fa e che fugheranno ogni vostro dubbio.