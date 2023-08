Come avere AI DJ su Spotify? Tutti i dettagli sulla novità

Nel bel mezzo del caldo estivo, Spotify ha lanciato la feature AI DJ, una nuova funzione dell'app che mette in mano agli appassionati un utile strumento per ottenere playlist generate sulla base dei nostri gusti.

La feature, purtroppo non ancora operativa in Europa, sfrutta il machine learning per apprendere i gusti dell'utente e provare a creare nuove playlist con proposte differenti o già rodate per permetterci di scoprire nuova musica da ascoltare e di cui appassionarci.

Per usare la funzione, gli utenti che si trovano nei Paesi in cui il servizio è già attivo non devono fare altro che andare sulla tab relativa al feed musicale di Spotify, selezionare la scheda DJ e premere Play. Premendo il pulsante DJ, poi, si potrà cambiare il genere o il "mood" della playlist.

Una volta avviata, Spotify e la sua IA ci introdurranno alla nostra playlist personalizzata con tanto di voce di Xavier Jernigan di Spotify a spiegarci curiosità e aneddoti sulle canzoni in ascolto (la voce, a sua volta, sarà generata tramite il servizio di IA generativa di Sonatic).

Nel frattempo, ricordiamo che anche i competitor si stanno aggiornando. Un esempio? Apple Music ha aggiunto una stazione radio "algoritmica", pensata per offrire nuovi contenuti sulla base dei propri gusti musicali... ma senza la voce di Tim Cook!