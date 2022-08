Come può il DNA aiutare a costruire superconduttori? La risposta in un nuovo studio

Gli scienziati della University of Virginia School of Medicine, insieme ad alcuni loro collaboratori, hanno studiato a fondo il DNA per rivoluzionare le tecniche di progettazione tradizionali dei supercoduttori. La loro ricerca consentirebbe agli elettroni di fluire senza ostacoli, così che questi non perdano energia e non creino calore.

Questa tecnica permetterebbe lo sviluppo di un superconduttore che potrebbe essere ampiamente utilizzato a temperatura ambiente, invece che a temperature estremamente alte o basse, come ora, potendo così aiutare nella progettazione di computer iperveloci, ridurre le dimensioni dei dispositivi elettronici, consentire ai treni ad alta velocità di galleggiare sui magneti ed un consumo energetico ridotto.

L'idea, su cui fonda le basi l'attuale ricerca, è stata proposta per la prima volta più di 50 anni fa dal fisico di Stanford William A. Little, senza però riuscire a trovare una soluzione per decenni. Una sfida che sembrava impossibile da superare, finora.

Infatti, un modo per realizzare un superconduttore seguendo l'idea di Little sarebbe quella di modificare i reticoli di nanotubi di carbonio, così minuscoli da dover essere misurati in nanometri (miliardesimi di metro). Ma questo comporterebbe un problema enorme: quello di dover controllare le reazioni chimiche lungo i nanotubi in modo che il reticolo possa essere assemblato con la precisione necessaria e funzionare come previsto.

Edward H. Egelman ed il suo team, del Dipartimento di Biochimica e Genetica Molecolare dell'UVA, hanno trovato una risposta proprio nello studio del DNA, così da capire come guidare una reazione chimica che avrebbe superato le grandi incognite nella creazione del superconduttore di Little.

Semplificando il processo, hanno usato la chimica per eseguire un'ingegneria strutturale sorprendentemente precisa, una costruzione a livello di singole molecole. Il risultato è stato un reticolo di nanotubi di carbonio assemblati secondo necessità per il superconduttore a temperatura ambiente.

"Questo lavoro dimostra che la modifica ordinata dei nanotubi di carbonio può essere ottenuta sfruttando il controllo della sequenza del DNA sulla spaziatura tra i siti di reazione adiacenti", ha affermato Egelman.

Un grande contributo nella riuscita dell'esperimento si deve alla microscopia crioelettronica (crio-EM), già nota in biologia per riuscire a determinare le strutture atomiche degli assemblaggi proteici, a cui ora va riconosciuta anche una enorme utilità nella scienza dei materiali.

Egelman e colleghi affermano che il loro approccio "guidato dal DNA" per la costruzione del reticolo di nanotubi, potrebbe avere un'ampia varietà di utili applicazioni di ricerca, specialmente in fisica.

Il lavoro degli scienziati, combinato con le altre scoperte che riguardano il mondo dei superconduttori effettuate negli ultimi anni, potrebbe alla fine trasformare la tecnologia come la conosciamo, portando ad un futuro molto più "fantascientifico".

L'intero lavoro, dal titolo originale "DNA-guided lattice remodeling of carbon nanotubes", è disponibile su Science.