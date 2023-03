Come donare il saldo Microsoft di Bing su Windows? Pochi clic e fate beneficenza

In un momento non dei più confortevoli per il mondo in generale, una risposta importante che si può dare è quella di fare beneficenza, così da aiutare coloro che ne hanno più bisogno. In questo contesto, Microsoft consente già da tempo di donare a enti benefici anche senza dover mettere mano al proprio portafogli (sì, avete capito bene).

Potreste infatti non esserne a conoscenza, ma da ottobre 2020 è attiva anche in Italia l'iniziativa Dona con Bing, resa nota direttamente mediante il portale ufficiale di Microsoft. Si tratta di un progetto internazionale atto a trasformare le ricerche effettuate tramite il popolare motore di ricerca dell'azienda di Redmond in punti che possono poi diventare azioni concrete.

Se il vostro PC dispone di sistema operativo Windows, tra l'altro, potreste aver già messo da parte un buon numero di punti utilizzabili in questo modo. Basta infatti essere iscritti al programma Microsoft Rewards per poter eventualmente donare i punti ottenuti semplicemente utilizzando i servizi Microsoft a enti benefici come UNICEF, Croce Rossa Italiana e Medici Senza Frontiere.

Ad esempio, su Windows 11 potrebbe bastarvi premere sul riquadro "Cerca" presente in basso nella barra delle applicazioni per poter vedere in alto a destra il numero di punti a vostra a disposizione. Premendo su quest'ultimo, potrete dunque successivamente fare clic sul riquadro "Gestione Modalità Dona con Bing".

In questo modo, verrà avviato Microsoft Edge e potrete scegliere a quale ente no profit eventualmente donare i punti in automatico alla fine del mese. Altrimenti, mediante il pulsante "Dona altri punti" potrete scegliere un numero di punti da donare subito. Nel caso in cui questo non funzionasse, potrebbe significare che i punti che vedete non sono legati direttamente a Bing, bensì magari al programma Microsoft Rewards.

Ciò che potreste voler fare in questo caso è dunque premere sul numero di punti presente in alto a destra, selezionando poi la voce "Dashboard", presente a fianco dell'indicazione "Microsoft Rewards". Accederete in questo modo alla sezione che vi consentirà di riscattare i punti: banalmente, vi basterà poi fare clic sull'opzione "Riscatta" presente in alto, appena sotto alla voce "Punti disponibili", selezionando poi a sinistra la categoria "Dona". A questo punto, potrete scegliere tra vari enti benefici a cui donare (ad esempio, UNICEF).

Per intenderci, usualmente 1.000 punti equivalgono a 1 euro di donazione. Certo, non si tratta di cifre astronomiche, ma capite bene che fare beneficenza tutti insieme anche solamente in questo modo potrebbe generare un aiuto comunque importante. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche al sito Web ufficiale di Bing per maggiori dettagli su quel tipo di iniziativa.