Come doppiare un video su YouTube con l'IA? C'è il tool di Google

Durante il VidCon, Google ha svelato l'IA di YouTube Aloud, che tra le sue incredibili capacità ha quella di doppiare direttamente i video caricati dagli utenti, risparmiando così ai content creator tantissimo tempo. Ma sapete come si utilizza correttamente Aloud? Ecco cosa è stato rivelato per il momento.

Aloud è un'IA sviluppata dall'incubatore di startup e progetti Area 120 di Google: non stupisce, dunque, che il servizio verrà utilizzato anzitutto da YouTube, anche se non è improbabile che in futuro esso debutti anche su altre piattaforme. Aloud, ovviamente, non è pensato per realizzare voice-over su dei video muti, ma ha un'altra importantissima funzionalità.

L'IA, infatti, può doppiare e tradurre istantaneamente i video in inglese in altre lingue: per ora, il test di Aloud (ancora in versione beta) è limitato a spagnolo e portoghese, mentre l'unico idioma "di partenza" riconosciuto dall'Intelligenza Artificiale è quello anglosassone. Se i test dovessero andare bene, ovviamente, è probabile che Google decida di introdurre altre lingue sia tra le "basi" da doppiare che tra i linguaggi di output dei video doppiati.

Come se non bastasse, Aloud non costerà un centesimo per gli utenti che desiderano utilizzarla, permettendo virtualmente ad ogni content creator che parla in inglese di ampliare enormemente la sua platea di pubblico nel mondo ispanico e portoghese. Per testare l'IA non dovrete fare altro che registrarvi sul portale di Aloud, cliccando su "accedi in anteprima".

Fatto ciò, si aprirà un classico sondaggio Google, che dovrete compilare con i vostri dati per accedere alla lista d'attesa dell'IA. Una volta che avrete compilato il form, dunque, dovrete attendere che la waitlist scorra: non sappiamo quanto potrebbe volerci, ma crediamo che qualche giorno o, alla peggio, alcune settimane, siano sufficienti.

Una volta che avrete ottenuto l'accesso ad Aloud, dovreste poter linkare o caricare i vostri video all'IA, che dovrebbe doppiarli automaticamente e restituirvi una versione tradotta di questi ultimi, pronta per essere caricata su YouTube. Semplice, no?