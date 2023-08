Come due adolescenti hanno risolto una teoria insoluta di Darwin

Nel lontano 1956, mentre trascorreva l'estate nella foresta di Charnwood nel Regno Unito, una giovane ragazza di nome Tina Negus fece una scoperta sorprendente: un'impronta su una roccia che assomigliava a una felce. Tina sapeva che quelle rocce, vecchie di 600 milioni di anni, erano troppo antiche per ospitare una tale pianta.

Secondo i registri fossili dell'epoca, infatti, le prime forme di vita complesse non sarebbero apparse per almeno altri sessanta milioni di anni, dopo l'evento noto come esplosione Cambriana. Questa rapida espansione della biodiversità era stata una delle questioni più complesse legate alla teoria dell'evoluzione di Darwin, che non era riuscito a trovare una risposta soddisfacente nel suo celebre libro "L'origine delle specie".

Quando Tina mostrò una riproduzione a matita della sua scoperta al suo insegnante, lui non le credette. Tuttavia, l'anno successivo, tre ragazzi notarono lo stesso fossile e uno di loro, Roger Mason, fece una riproduzione simile. Questa volta, il geologo Trevor Ford confermò che si trattava effettivamente di un fossile Precambriano di una pianta marina, che venne poi chiamata Charnia masoni in onore di Mason.

Questa scoperta rivoluzionò il modo in cui i paleontologi vedevano i fossili antichi, rivelando che alcune forme di vita erano molto più antiche di quanto si pensasse. Anni dopo, Tina venne a sapere dell'importanza della sua scoperta e, nel 2007, fu finalmente riconosciuta come co-scopritrice. Tutto è bene quel che finisce bene, ma di misteri irrisolti di Darwin ce ne sono ancora a bizzeffe.