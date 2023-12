Come avere due fusi orari sul telefono? Non è difficile su iPhone

Avere due fusi orari sul telefono potrebbe essere utile per vari motivi: se siete in viaggio in un paese dove il fuso orario è diverso rispetto a quello di partenza, è utile per le telefonate, se invece avete un parente che si trova altrove potete rendervi conto del suo orario.

Su iPhone è possibile avere più fusi orari in contemporanea, grazie all’applicazione Orologio preinstallata. Qui, basta cliccare su “Ore Locali” nella barra inferiore, e quindi sul pulsante “+” in alto a destra. A questo punto si aprirà una finestra dove non dovrete fare altro che scrivere la città o lo stato di cui volete visualizzare l’orario. Nella schermata delle “Ore locali” visualizzerete il nuovo (o nuovi) fusi orari, che potrete eliminare facendo swipe da destra verso sinistra e quindi facendo tap su “Elimina”.

Ovviamente anche Siri supporta le funzionalità multi-orario: non dovrete fare altro che pronunciare la frase “Che ore sono?” o “Che ore sono a…” per ottenere subito l’orario. Proprio a proposito dell’assistente vocale, qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato che cosa si può fare con Siri indicando tutte le novità che sono state introdotte da Apple con gli ultimi aggiornamenti per i propri sistemi operativi che hanno portato delle new entry da questo fronte.