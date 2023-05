Come duplicare lo schermo del Mac sul tablet Android? Basta un'app

Sul mercato sono tante le applicazioni disponibili sui vari App Store che permettono di duplicare lo schermo del Mac su un tablet Android. Si tratta di un’opzione particolarmente utile per coloro che non dispongono di un iPad, in quanto consente di utilizzare il tablet come schermo secondario.

Tra le più interessanti troviamo Duet Display, un’app per Mac disponibile in abbonamento che richiede la creazione di un account ed il pagamento di una sottoscrizione a partire da 4 Dollari al mese. Una volta completato il processo di configurazione e pagamento, è possibile utilizzare il tablet Android come schermo secondario, ad esempio per modificare o scorrere le foto o aprire altre applicazioni.

Al momento del download viene chiesto di dare all’applicazione tutte le autorizzazioni del caso nel menù “Privacy e Sicurezza” di macOS Ventura: date risposta positiva altrimenti l’applicazione non funzionerà mai in maniera corretta.

Duet offre diversi piani, che a loro volta propongono varie feature variabili a seconda delle proprie esigenze:sul sito web di Duet sono presenti tutte le informazioni del caso. Il piano Duet Aria ha un costo di 4 Dollari al mese ed offre un'esperienza basic, mentre a 5 Dollari al mese è possibile ottenere anche un controllo avanzato dei gesture e prestazioni migliori. Disponibile anche un piano multiutente.

Ovviamente, viene anche data la possibilità di completare una settimana di prova gratuita.