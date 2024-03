Come sarebbe un'eclissi solare vista dalla superficie della Luna?

Le eclissi sono fra gli eventi cosmici più attesi dalla nostra specie, anche se non dovete credere a tutti i miti e le leggende che sono state diffuse nei loro confronti nel corso dei secoli. Le eclissi non sono infatti eventi magici né possono alterare il normale trascorso della vostra vita.

Una domanda sorge però spontanea, in previsione delle prossime missioni lunari, che coinvolgeranno la NASA e altre agenzie spaziali molto importanti, come quella cinese. Come sarebbe una eclisse solare vista dalla superficie della Luna?

Per rispondere a questa domanda, bisogna porre un po' di attenzione. Nel caso in cui intendessimo infatti osservare quello che succede alla Terra durante un'eclisse, mentre siamo sulla Luna, quello che osserveremmo non sarebbe molto diverso da quello che osserviamo già in orbita, tramite le lenti dei satelliti.

In questo caso, infatti, osserveremmo il cono di ombra provocato dalla congiunzione fra la Terra, il Sole e il nostro satellite, nel punto in cui, dalla Terra, si potrebbe osservare l'eclisse. Nulla di particolare in pratica.

Se invece volessimo sapere cosa è possibile osservare durante un'eclisse solare lunare, ovvero con la Terra che sta eclissando il Sole, la risposta sarebbe molto differente a secondo delle varie posizioni del pianeta nello spazio, ma lo spettacolo sarebbe assicurato.

Come prima cosa, vedremmo il lato "notturno" della Terra, quello rivolto dall'altra parte rispetto al Sole, con tutte le città rischiarate nel cuore delle notte dall''illuminazione artificiale. A secondo poi della tipologia di eclisse - totale, parziale e penombrale - il nostro pianeta proietterebbe un'ombra diversa sulla superficie della Luna.

In un'eclissi totale, dalla superficie del nostro satellite sarebbe possibile vedere l'intera superficie del nostro pianeta al buio, poiché la Terra sarebbe in grado di coprire completamente il cono di luce del Sole, per via della sua maggiore vicinanza rispetto alla Luna. Un risultato che neppure la Luna riesce a raggiungere, quando osserviamo un'eclisse solare dalla Terra. Questo perché la Luna - per quanto vicina - risulta sempre più piccola del Sole, non riuscendo a "coprire" parte della sua atmosfera: la corona.

In un'eclisse parziale, invece, dalla Luna osserveremmo alcuni spicchi di Sole che riuscirebbero a sfuggire dal cono d'ombra prodotto dalla Terra, in maniera simile a quanto avviene quando osserviamo un'eclisse anulare dal nostro pianeta.

In un'eclisse penombrale, infine, la Luna attraverserebbe solo la penombra prodotta dal nostro pianeta nello spazio. Quindi la superficie del pianeta apparirebbe più fioca, con un lato che sarebbe maggiormente illuminato da un intenso fascio di luce.

Su Nuovo Fire TV Stick 4K Max di Amazon è uno dei più venduti di oggi.