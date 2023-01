Come effettuare l'autolettura del contatore? La guida per luce e gas

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato come verificare i consumi di luce e gas direttamente sul sito di Arera, utilizzando lo SPID e la Carta D'Identità Elettronica. Oggi, ci soffermiamo su un altro aspetto importante: la segnalazione dell'autolettura.

Nel ricordarvi che su queste pagine abbiamo spiegato la differenza tra lettura effettiva, autolettura e consumo stimato, ricordiamo che il sistema migliore per ottenere fatture sempre in linea con i propri consumi è rappresentato dall'autolettura.

Inviare l'autolettura è molto semplice, sia che si tratti di luce e gas. La maggior parte dei fornitori hanno applicazioni e siti web dove è possibile inviare la lettura in determinati periodi (che vengono indicati sulla bolletta e solitamente coincidono con gli ultimi dieci giorni del bimestre di riferimento).

Ciò che bisogna fare è tenere sotto mano il codice cliente (che è indicato direttamente nella pagina informativa allegata alle bollette) e quindi provvedere a contattare il fotnitore.

Nel caso dell'elettricità, utilizzando il contatore elettronico si deve semplicemente premere il pulsante presente alla sinistra del display fin quando non compare l'indicazione "A1 LETTURA". Dopo di che vi basta seguire le istruzioni presenti sulla bolletta per comunicarla.

Per quanto riguarda la fornitura di gas, invece, sempre tenendo conto della procedura e del lasso di tempo indicato sulla bolletta, bisogna prendere in considerazione le cifre alla sinistra della virgola presenti sul contatore (non quelle rosse).