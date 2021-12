Come effettuare i pagamenti a rate con PayPal? Tutto ciò che c'è da sapere

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, da qualche settimane sono attivi i pagamenti a rate di PayPal, che permettono di godere, su tutti i negozi che si appoggiano all'intermediario per i pagamenti, di dividere l'importo in tre rate a tassi zero ed interessi zero.

Il funzionamento è molto semplice a quanto avviene con Amazon: PayPal provvederà infatti a dividere l'importo del proprio ordine in tre mensilità.

Una volta cliccato su "Paga con PayPal", si viene reindirizzati alla pagina classica del pagamento in cui PayPal permette di scegliere la carta che si desidera utilizzare per completare il pagamento. E' proprio in questo popup che, in basso, si visualizzerà l'opzione "paga in tre rate". Una volta cliccato qui, il sistema proporrà il contratto e le condizioni con tutti i dettagli del caso.

PayPal Paga in 3 rate è disponibile solo per gli ordini con valore compreso tra i 30 ed i 2000 Euro, ed è disponibile per i commercianti selezionati dove PayPal è accettato. E' possibile anche avere più pagamenti con PayPal Paga in 3 rate in contemporanea, previa approvazione da parte di PayPal. "Se al momento del pagamento viene visualizzata l'opzione PayPal Paga in 3 rate, puoi creare un nuovo pagamento PayPal Paga in 3 rate. Potrai vedere tutti i tuoi pagamenti PayPal Paga in 3 rate in un unico posto sul tuo conto PayPal nella sezione "PayPal Paga in 3 rate", incluse le eventuali rate rimborsate negli ultimi 12 mesi" si legge nei termini e condizioni.