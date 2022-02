Come effettuare il riconoscimento dello SPID di Poste tramite SMS?

Dopo avervi spiegato come fare lo SPID di Poste da smartphone, oggi ci soffermiamo su un altro aspetto importante dell'attivazione del servizio: il riconoscimento. Si tratta dell'ultimo passaggio prima dell'attivazione dell'Identità Digitale, e Poste Italiane consente anche di completarlo tramite SMS direttamente da casa.

Questa procedura è riservata a coloro che sono possessori di un account Poste con cellulare verificato. La verifica del numero di cellulare va effettuata direttamente presso l'Ufficio Postale più vicino e consente di abilitare il numero per ricevere le comunicazioni e collegarlo al profilo.

Per effettuare il riconoscimento dello SPID tramite SMS basta collegarvi al sito web del PosteID, e quindi al momento del riconoscimento selezionare "SMS su cellulare certificato".

Il sistema provvederà ad inviare un codice di verifica OTP da poche cifre nel giro di pochi minuti (è indicato "tre minuti circa" ma solitamente avviene prima). Tale codice lo dovrete inserire nell'apposito campo, che vi consentirà di completare la verifica.

In caso di mancata ricezione dell'SMS, è possibile chiederne un altro per un massimo di tre tentativi. Poste sottolinea che il "sistema verifica il codice a bruciatura OTP inserito e, in caso di esito positivo, ti richiede di inserire il numero e la data di scadenza del documento che hai precedentemente rilasciato a Poste Italiane. Verificata la corrispondenza dei dati, il sistema ti consente di procedere con la conferma ed integrazione dei dati di adesione". Ovviamente, in caso di esito negativo si riceverà un messaggio d'errore.