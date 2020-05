Come effettuare una videochiamata a 50 persone con Facebook Messenger Rooms

A poche settimane dall'annuncio di Messenger Rooms, attraverso cui il social network di Mark Zuckerberg ha svelato la propria alternativa a Zoom, è finalmente disponibile per tutti la nuova funzione che consente di effettuare videochiamate con 50 persone.

Messenger Rooms è disponibile sia dalla versione desktop di Facebook che dall'app Messenger disponibile su App Store, Google Play Store, Microsoft Store e Mac App Store.

Per creare una stanza basta semplicemente cliccare sul pulsante dedicato presente nel campo del News Feed utilizzato per aggiornare lo stato: qui è stato aggiunto il tasto "Crea stanza", riconoscibile dall'icona della videocamera con il + sopra. Una volta fatto ciò, ed impostate le opzioni di privacy (nome della stanza, chi può vederla o aggiungersi e l'inizio), sarà generato un link che si potrà condividere con gli amici per consentire loro di aggiungersi alla chiamata. Nulla di più semplice.

Nelle prossime settimane Messenger Rooms arriverà anche in Whatsapp con una shortcut che consentirà di creare videochiamate direttamente dall'applicazione di messaggistica standalone.

Nell'annuncio Facebook ha annunciato che "continueremo ad aggiungere altre funzionalità a Messenger Rooms nei prossimi mesi. Speriamo che Messenger Rooms consenta alle persone di tutto il mondo di rimanere più in contatto con i loro cari, indipendentemente da dove si trovino". E' indubbio infatti che soprattutto durante la pandemia le videocall hanno assunto maggiore importanza.