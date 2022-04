Come hanno fatto gli egizi a costruire piramidi perfette? Svelato il mistero

Le piramidi di Giza sono da secoli avvolte da un alone di mistero per molteplici ragioni, dai misteriosi vuoti collocati al loro interno alla loro effettiva realizzazione: solo nel 2020, per esempio, è stato scoperto che non furono gli schiavi a costruirle. Un’altra domanda importante riguarda, però, il loro perfetto allineamento.

La possibile soluzione a questo intrigante quesito l’ha trovata l'archeologo e ingegnere Glen Dash, il quale ha pubblicato i suoi risultati ancora nel 2017 per illustrarli al pubblico. Nonostante la leggera inclinazione, si può dire che, complessivamente, la Grande Piramide di Cheope presenta lati diritti e perfettamente allineati lungo i punti cardinali. Com’è stato possibile, però, raggiungere questo traguardo?

L’analisi di Dash è stata piuttosto semplice: circa 4.500 anni fa, gli egizi avrebbero potuto sfruttare l’equinozio di autunno per ottenere tale allineamento perfetto. Perché proprio tale occasione? Perché l’equinozio è il momento in cui la durata del giorno e della notte sono praticamente uguali, ovvero il piano dell'equatore terrestre consente di tracciare una linea perfettamente dritta da est a ovest sfruttando uno gnomone piantato a terra per ottenere l’ombra.

Conducendo un esperimento sul campo e seguendo quest’ultima a intervalli regolari, Dash è riuscito effettivamente a tracciare una curva da cui trarre, con due punti, una linea quasi perfetta che corre da est a ovest. Il grado di errore, per giunta, è leggermente in senso antiorario esattamente come nel caso dell’allineamento delle piramidi di Cheope e Chefren a Giza e della piramide rossa a Dahshur.

A oggi non c’è ancora prova alcuna che confermi l’effettivo utilizzo di questa tecnica da parte degli egizi: “Gli egiziani, sfortunatamente, ci hanno lasciato pochi indizi. Non sono stati trovati documenti di ingegneria o piani architettonici che forniscano spiegazioni tecniche che dimostrino come gli antichi egizi allineassero i loro templi o piramidi”, ha spiegato Dash. Ciononostante, resta una ottima teoria capace di risolvere a tutti gli effetti il mistero della loro perfezione.

Agli appassionati ricordiamo, invece, quali sono i siti archeologici più importanti da noi scoperti.