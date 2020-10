Ecco come gli egiziani rivoluzionarono le tecniche artistiche prima dei rinascimentali

Un rivoluzionario studio interdisciplinare condotto dall'Università di Copenaghen è riuscito a dimostrare che le tinte di alcuni frammenti di 12 papiri egiziani, risalenti al periodo romano-bizantino (intorno al 100 e 200 d.C.), avessero un'alta percentuale di piombo.

Lo studio, pubblicato nella nota rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha dimostrato, attraverso l'uso di sofisticati microscopi a raggi X, che gli inchiostri utilizzati nei papiri dell'antica biblioteca del templio di Tebtunis avessero un'alta concentrazione sia di ferro e sia di una particolare lega a base di piombo.

Sin dal 3200 a.C. gli antichi egizi usavano delle precise colorazioni dell'inchiostro per scrivere: il nero, per esempio, era utilizzato nel corpo dei testi, mentre il rosso per rimarcare l'intestazione e le parole chiave.

Nella tinta rossa di questi frammenti, conservati nella collezione di Carlsberg dell'Università di Copenaghen, è stata trovata, rispetto a quella nera, un'alta percentuale di ferro, alluminio ed ematite. Questo potrebbe indicare che per produrre il colore sia stata usata l'ocra, un naturale pigmento estratto generalmente da terre rosse.

Al contrario, la lega a base di piombo è stata trovata sia nell'inchiostro nero sia in quello rosso. La presenza costante di questo elemento ha portato gli studiosi a credere che venisse usato non tanto come pigmento, bensì come materiale per velocizzare l'asciugatura dell'inchiostro.

Oltre le microanalisi ottenute attraverso l'utilizzo di radiazioni di sincrotrone (radiazioni elettromagnetiche generate da particelle cariche di elettroni o positroni), la presenza di piombo e ferro all'interno delle tinte sarebbe confermata anche da un "incantesimo" trascritto in un papiro dell'antica città di Tebe risalente al III secolo a.C. Scritta, probabilmente, da antichi alchimisti greci, la pergamena potrebbe essere tornata utile ai maestri egizi per imparare a produrre delle tinture più "pratiche".

E' necessario precisare che nel periodo tolemaico e romano-bizantino i preti non producevano da soli i pigmenti e le tinte che usavano per scrivere o dipingere. E' molto probabile che questi elementi venissero comprati da veri e propri artigiani specializzati.

Grazie a questo studio si è potuto dimostrare che l'ausilio di "medium", come chiamati nel gergo tecnico, per velocizzare l'essicazione fu una tecnica che si affermò molto tempo prima che si diffondesse la pittura ad olio durante il periodo rinascimentale. Durante il XV secolo, infatti, i più grandi artisti, soprattutto italiani, cominciarono ad utilizzare degli ausiliari, come oli o solventi, per rendere più fluida la nuova tecnica di pittura.

Qualunque saranno i futuri studi, le antiche civiltà si dimostrano ancora una volta come le "madri fondatrici" della cultura mediterranea o, più in generale, occidentale.