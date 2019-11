Ecco come gli elettroni nutrono efficacemente questi batteri

E’ stato scoperto il meccanismo grazie al quale un tipo particolare di batteri riesce ad acquisire l’energia per vivere e riprodursi direttamente da una fonte di elettroni che può essere, per esempio, una sostanza solida o liquida.

Questa ricerca è stata pubblicata sul giornale scientifico mBio e lo studio proviene dall'Università di Washington a St. Louis. I protagonisti dello studio sono un dei batteri molto particolari chiamati “batteri fototrofi”. Essi si chiamano così perché riescono, grazie al loro corredo genetico (e quindi proteico), a produrre l’energia che serve loro per vivere direttamente dalla luce, ma non è detto che sfruttino i meccanismi della fotosintesi. I batteri fototrofi utilizzano delle proteine per trasferire elettroni da sostanze solide o liquide.

Tuttavia la superficie esterna di un batterio è impermeabile e non è affatto conduttiva, quindi gli scienziati si sono chiesti come facciano gli elettroni ad essere condotti all'interno della cellula. Ebbene, per svelare il mistero è stato studiato un batterio chiamato Rhodopseudomonas palustris TIE-1 il quale crea un accesso utile per far passare gli elettroni attraverso la membrana. L’acquisizione di questa fonte di energia è, probabilmente, preferita dai batteri quando si trovano in un ambiente povero da un punto di vista di altri nutrienti, una specie di ultima risorsa, insomma.

Ma i ricercatori non si fermano qui. Ora che si è capito come questi batteri prendano dall'esterno energia, quale è il loro meccanismo intrinseco, è possibile andare a caccia di questo meccanismo in altri batteri per capire quanti e quali di loro utilizzino questo stesso meccanismo. Non solo. Come ci dice la prima autrice di questo lavoro, la dottoranda Dinesh Gupta, attraverso questo studio si potrebbero creare delle coltivazioni di questi batteri fototrofi che producano, per esempio, biocarburanti in cambio di energia elettrica.

Insomma, possiamo immaginare questi batteri come delle microscopiche fabbriche che, a seguito di somministrazione di energia, producono per noi composti che hanno un certo valore.