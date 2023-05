Come si elimina tutta la cronologia? Ecco il modo per YouTube e Google

Dopo esserci occupati del blocco popup su Google Chrome, torniamo in casa Google per rispondere a un'altra domanda che sicuramente almeno una volta vi sarete già fatti: come si svuota completamente la cronologia del proprio account?

In particolare, ci occuperemo sia della cronologia delle ricerche che della cronologia di visione di YouTube, in modo tale da coprire le principali tracce del nostro passaggio su smartphone Android.

Per cancellare la cronologia di ricerca sull'app Google, potete agire in due modi. In primo luogo, forse non sapevate che, aprendo l'app di Google e tenendo premuto su un elemento nella lista della cronologia, vi apparirà il comando "Elimina": potrete usarlo per tutte le ricerche che volete cancellare, una alla volta.

Per pulire completamente la cronologia, invece, dovrete entrare nell'app Google e premere sulla vostra foto profilo in alto a destra. A questo punto, selezionate "Cronologia delle ricerche" e a metà pagina troverete il comando "Elimina": vi si aprirà un menu a tendina, dove potrete scegliere tra varie opzioni:

Elimina oggi

Elimina intervallo personalizzato

Elimina tutta l'attività

Elimina automaticamente

Naturalmente, "Elimina tutta l'attività" è ciò che stavamo cercando.

Passando invece a YouTube, dovrete sbloccare il vostro smartphone Android e aprire l'app. Anche qui, in fase di ricerca potrete tenere premuta una delle diverse ricerche per eliminarla singolarmente.

Per tutto il resto della vostra cronologia di ricerca su YouTube, basterà premere sull'icona profilo in alto a destra. Da qui, scegliete "Impostazioni" e successivamente "Gestisci tutta la cronologia". Vi si aprirà una pagina nel browser in-app in cui potrete procedere esattamente come per l'app Google, selezionando "Elimina" a metà pagina e scegliendo "Elimina tutta l'attività".

Ecco, invece, come svuotare la cache di YouTube sempre su smartphone Android.