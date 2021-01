Come eliminare account TikTok? La guida per gli utenti

TikTok negli ultimi giorni è finito sulla bocca di tutto a seguito della morte della bambina di 10 anni per colpa della Black Out Challenge che è molto popolare sulla piattaforma di ByteDance. In molti hanno deciso di cancellare i propri account, ma vediamo come si fa.

Per cancellare l'account TikTok basta semplicemente aprire l'applicazione ed effettuare il login nel proprio account, quindi spostarsi nell'app del profilo e cliccare sull'icona con i tre punti presente in alto a destra.

In questo modo vi troverete catapultati nel pannello "Privacy ed Impostazioni": basterà cliccare in alto su "Gestione Account".

A questo punto non dovrete fare altro che fare tap su "Elimina Account" presente in basso a tutto. La procedura si concluderà con l'inserimento del proprio numero di cellulare (che avete utilizzato in precedenza per effettuare la registrazione nell'account). Vi arriverà un SMS contenente un codice di poche cifre, che dovrete inserire nell'apposito campo. Basta cliccare su "continua" ed il gioco è fatto. TikTok vi informerà dei dati ai quali non sarete più in grado di accedere a seguito della conclusione della procedura e chiederà un'altra conferma: cliccate su "Elimina" ed il vostro account sarà cancellato definitivamente.

A ridosso del weekend, il Garante per la Privacy Italiano ha disposto il blocco di TikTok.