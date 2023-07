Come eliminare un account Twitter da cellulare? Ecco la semplice procedura

Il clamoroso successo delle prime ore di Meta Threads potrebbe fare da scintilla per un vero e proprio esodo di massa dalla piattaforma dei cinguettii, creando una spaccatura tra argomenti e tenore delle conversazioni nell'una e nell'altra.

Se sarete più "tipi da Threads", siete nel posto giusto, perché in questa guida andremo a vedere come fare per disattivare il proprio profilo Twitter.

In realtà la procedura è piuttosto semplice e potete farlo direttamente da smartphone, a patto che abbiate l'app correttamente installata: sbloccatelo e aprite Twitter. Poi, con un tap sulla vostra foto profilo in alto a sinistra, aprite il menu laterale. A questo punto selezionate Impostazioni e assistenza per espandere il suo sottomenu e, infine, scegliete Impostazioni e privacy.

Vi si aprirà una nuova pagina con una serie di impostazioni. Scegliete Il tuo account e, in fondo alla prossima pagina, premete Disattiva account.

Vi apparirà una schermata informativa. In fondo troverete, in rosso, il comando Disattiva. Confermate e il gioco è fatto.

Se ci ripensate, avrete 30 giorni di tempo per ripristinare le piene potenzialità. Per disattivarlo da browser il procedimento è il medesimo. Per aprire le impostazioni dovrete premere il tasto con i tre puntini presente nella barra laterale del sito web di Twitter, appena al di sopra del tasto blu per creare un nuovo tweet.



Ecco, invece, come cancellare gli account Facebook e Instagram con il nuovo metodo dell'account Meta.