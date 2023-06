Come eliminare il bloatware da Android? Può essere davvero semplice

Dopo aver scoperto come installare app Android da Amazon AppStore senza passare dal Play Store, torniamo a parlare del robottino verde per spiegarvi come risolvere una questione che potrebbe dare fastidio a più di qualcuno.

Sin troppo spesso, infatti, capita di acquistare un nuovo dispositivo e di trovare preinstallate app inutili oppure non di nostro interesse. Se il loro ruolo sullo smartphone resta comunque nullo, potrebbe interessarvi scoprire come disinstallarle, cosa assolutamente possibile nella maggior parte dei casi.

Per eliminare un bloatware dal vostro dispositivo dovrete seguire una serie di semplici passaggi. Per prima cosa, accendete e sbloccate il vostro smartphone. Dalla schermata principale, andate su "Impostazioni" e poi scorrete fino ad "App". A questo punto, scegliete "Mostra tutte le App" e aguzzate la vista alla ricerca di quella che volete eliminare.

Una volta entrati nella schermata relativa alla singola app da eliminare, non dovrete fare altro che premere "Disinstalla", comando normalmente collocato al centro dello schermo, appena al di sotto del nome dell'app. Vi apparirà un popup che vi chiede conferma: premete "OK" e attendete. Adesso, se vorrete, potrete andare indietro e cercare altre app da eliminare, ma fate attenzione: evitate di eliminare processi che non riconoscete e che potrebbero avere a che fare con il corretto funzionamento del dispositivo.



