Come eliminare il BSOD su Windows 11 con Intel Alder Lake? Una soluzione

Sin dal lancio di Intel Alder Lake sono stati in tanti gli early adopter soddisfatti da queste CPU, dal loro incredibile rapporto prezzo/prestazioni e dalla loro affidabilità nelle operazioni in multitasking. Tuttavia, non tutto potrebbe essere andato per il verso giusto.

Infatti, in rete si legge spesso, per quel che riguarda il segmento desktop, di problemi relativi a schermate blu (o BSOD) su Windows 11 con non meglio specificati codici di errore legati alla gestione della memoria.

Questo campanello d'allarme, per ora, per fortuna sembrerebbe avere non tanto una soluzione ma almeno un workaround decisamente non invasivo.

Le condizioni da soddisfare sono due. La prima, naturalmente, è quella di trovarsi su piattaforma Intel con chipset Serie 600 con processori di dodicesima generazione. Il secondo aspetto da considerare, invece, riguarda la presenza di RAM DDR5 (qui il nostro speciale sulle memorie RAM DDR5). Infatti, gran parte dei problemi deriverebbero proprio dal nuovo Standard per le memorie.

Senza mettere mano al PC con pratiche che potrebbero nella migliore delle ipotesi farvi perdere tempo se non dati preziosi, suggeriamo di provare con questo approccio: disattivate dal BIOS qualunque tipo di overclock sulle RAM, quindi, disattivando i profili XMP.

Il problema, per quanto circoscritto, al momento non sarebbe stato risolto su tutte le piattaforme e potrebbe non essere presente su tutti i dispositivi; tuttavia, se siete su queste pagine, fateci sapere se questo suggerimento è stato utile per tamponare il problema.