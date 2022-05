Come eliminare la cache su Instagram? Ecco come liberare lo spazio

Abbiamo già visto come spostare i dati da Android a iPhone, ma oggi affronteremo un discorso leggermente diverso e, per certi versi, più specifico. Si parla di liberare spazio, ma più che altro di come eliminare la cache da Instagram e da altre app.

L'approccio è molto diverso tra Android e iPhone, poiché le opzioni a disposizione degli utenti con uno smartphone col robottino verde sono decisamente più variegate. Infatti, laddove un utente Apple sarà principalmente (ma non sempre) costretto a disinstallare e reinstallare l'app, l'utente Android avrà sempre quest'arma in più.

Per pulire la cache di Instagram (ma il procedimento vale per qualunque altra applicazione installata sullo smartphone) esistono due vie. La prima, più tradizionale e valida per tutti, consiste nell'aprire le Impostazioni di Android, cercare la voce "App" o "Applicazioni", aprire la lista completa e scorrere fino a trovare quella desiderata. Per alcuni dispositivi, per far apparire la lista, sarà necessario un tap sulla voce "Gestione app" sempre all'interno dell'opzione "App".

Applicazioni come Instagram, Facebook e Telegram sono probabilmente tra le più dispendiose in termini di memoria, perciò consigliamo di dare un'occhiata a tutte e tre. Una volta scelta l'app dalla lista, andare su "Utilizzo Memoria" e selezionare l'opzione "Cancella dati" per resettare l'applicazione, oppure "Cancella cache" per limitarsi all'eliminazione di quest'ultima.

Per sapere come fare ad aumentare la RAM dello smartphone, invece, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida all'attivazione della Virtual RAM su Android