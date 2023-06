Come eliminare i codici di verifica in automatico su iPhone? Su iOS 17 si può fare

Nelle ultime ore è diventata rapidamente virale la notizia che iOS 17 è in grado di riconoscere i simboli per il lavaggio dei vestiti. Tuttavia, il nuovo sistema operativo per iPhone in arrivo in autunno include una serie di novità di rilievo che stanno lentamente emergendo con il passare delle settimane.

Una di questa consente di “ripulire” l’app Messaggi da tutti quegli SMS ricevuti dai servizi in cui si è attivata l’autenticazione a due fattori. iOS 17 infatti è in grado di eliminare automaticamente i codici di verifica dall’iPhone dopo che questi sono stati utilizzati: in questo modo in Messaggi resteranno solo gli SMS di amici o con di quelli con cui chattiamo tutti i giorni.

Il funzionamento del sistema è molto semplice: non appena si riceverà un codice di verifica via SMS su iPhone, iOS 17 provvederà a visualizzare un popup in cui si chiede se si desidera eliminare automaticamente i codici di verifica dopo l’uso. Basta cliccare su “si” ed il gioco è fatto.

In alternativa, tramite l’applicazione Impostazioni basta andare nel pannello “Password” e quindi in “Opzioni Password”. Qui si troverà un nuovo toggle da attivare per ripulire la cartella.

Se si ha bisogno di vedere un codice di verifica dopo averlo utilizzato, nell’app Messaggi comparirà la cartella “Mostra eliminati di recente” che darà accesso alla lista completa.