Come eliminare un evento dal Calendario che si ripete? È semplice da iPhone

Tra le funzioni più apprezzate ed utilizzate per sui calendari, ci sono sicuramente gli eventi a ripetizione. È il caso delle ricorrenze che hanno una data fissa: è il caso dei compleanni, ma anche degli onomastici e simili. Tuttavia, come fare per eliminare un evento ricorrente?

Analogamente a quanto avviene su Mac, anche su iPhone è possibile cancellare la ripetizione attraverso pochi tap: ciò che bisogna fare è semplicemente selezionare l’evento in questione, quindi fare tap su “Modifica” e poi su “Ripetizione”. A questo punto vi basterà cliccare su “Mai” ed il gioco è fatto.

Alternativamente, sempre dopo aver aperto l’evento in questione, non dovrete fare altro che aprire lo stesso evento, fate click su “Elimina evento” e poi su “Elimina tutti gli eventi futuri”. Ovviamente la stessa procedura vale anche da iPadOS e macOS. Se avete attivato la sincronizzazione del calendario con iCloud, se eliminate un evento da un dispositivo, lo cancellerete anche dagli altri.

Qualche giorno fa, intanto, su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega tre funzioni di iOS 17 molto utili ma poco conosciute.