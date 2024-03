Come eliminare i file duplicati sul PC? Non è complicato su Windows 11

Molte funzioni di Windows 11 potrebbero impattare drasticamente sull'esperienza quotidiana, solo che non le conosciamo proprio tutte. Una di queste consente di individuare ed eliminare in pochi e semplici passi i file duplicati. Lo sapevate? Ecco come fare.

In effetti, sono infinite le potenzialità offerte dall'OS di Microsoft per migliorare la cosiddetta Quality of Life, come ad esempio quella di scansionare codici QR direttamente da Windows 11 ma ce ne sono alcune letteralmente nascoste in piena vista.

Per eliminare un file duplicato tutto ciò che vi servirà è Gestione File: apritelo e spostatevi nella cartella di vostro interesse, ad esempio Download, dove spesso si celano file duplicati come gli eseguibili per l'installazione di driver e altri strumenti del PC.

Da qui, sulla barra degli strumenti in alto premete Ordina e tra le opzioni scegliete Nome, per ordinare i file presenti nella cartella in modo alfabetico. Adesso premete Visualizza, sempre nella barra in alto, e dal menu a tendina scegliete Dettagli, per ottenere una visuale più compatta e che consenta una più semplice identificazione dei duplicati.

A questo punto procedete selezionando uno per uno i duplicati. Premendo Canc sulla tastiera li sposterete nel cestino. Potete farlo anche premendo il tasto a forma di cestino nella barra in alto. Per eliminare definitivamente un file su Windows 11, invece, selezionate il file e premete contemporaneamente Maiusc + Canc.