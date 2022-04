Come eliminare le interferenze dei canali TV su digitale terrestre? Cause e soluzioni

La presenza di interferenze su digitale terrestre rappresenta uno dei problemi maggiormente noti da parte degli utenti e che potrebbe essere alla base di disservizi con la corretta visione della TV.

La presenza di interferenze è riconoscibile da alcuni segnali inequivocabili: innanzitutto, le immagini potrebbero vedersi disturbate o a scatti, con il così detto effetto mosaico. In alcuni casi i decoder potrebbero anche mostrare l’avviso di segnale debole o assente, ma quali sono le cause?

La prima è ovviamente di natura meteorologica o legata alla posizione dell’antenna. Forti venti o piogge potrebbero spostarla, e per questo motivo è consigliabile rinforzare i supporti per evitare che si possa spostare. A tal proposito vi rimandiamo al nostro articolo in cui spieghiamo come direzionare correttamente l’antenna TV.

Le interferenze però potrebbero anche essere legate all’LTE. In casi come questi non esiste una soluzione, ma l’unica è rappresentata dall’attesa. Nella documentazione dei decoder potrebbero essere presenti indicazioni su come utilizzare i decoder in caso di interferenze. In alcuni casi potrebbe anche essere sconsigliato l’utilizzo di dei dispositivi in caso di temporali, in quanto potrebbero danneggiarli.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche spiegato le possibili ragioni per cui non riuscite a vedere alcuni canali su digitale terrestre.