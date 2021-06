Come eliminare Internet Explorer da Windows 10? È davvero semplicissimo

Mentre attendiamo con impazienza l'arrivo di Windows 11, è giunto il momento di occuparci della nostra macchina con Windows 10. Anche se ormai da tempo il browser predefinito del sistema operativo Microsoft è Edge, in alcuni casi aleggia ancora il fantasma di Internet Explorer.

Ma come lo eliminiamo una volta per tutte? Si tratta di un sentimento condiviso da più di qualcuno, soprattutto dal momento che la stessa Microsoft ha già annunciato la fine del supporto per Internet Explorer 11.

Ebbene, la procedura non potrebbe essere più semplice perciò rimbocchiamoci le maniche e procediamo.

Per cominciare, dovremo accedere al Menu Start. Possiamo farlo con un click sinistro del mouse sul logo di Windows oppure premendo l'apposito tasto sulle nostre tastiere.

Una volta aperto il Menu Start, dovremo iniziare a scrivere la parola funzionalità con la tastiera. Già dopo le prime lettere, comparirà il risultato di ricerca globale Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Selezioniamolo.

Nella schermata che si aprirà subito dopo, potremo scegliere fra una lunga lista di funzionalità integrate nel sistema operativo, fra cui proprio Internet Explorer 11. Deselezionandolo e premendo OK, ci verrà chiesta conferma in una nuova finestra di dialogo. A questo punto ci basterà confermare la nostra scelta e il gioco è fatto. Internet Explorer adesso non sarà più installato nel nostro sistema operativo.