Come eliminare tutte le mail promozionali da Gmail? Certo che si può fare

Dopo avervi spiegato come fare per scegliere l'app mail perfetta per voi, in molti potrebbero aver scelto di utilizzare Gmail per la gestione della propria posta in arrivo. Se ricevete troppe mail promozionali e spam, però, vi tornerà sicuramente utile sapere che esiste un modo per cancellare tutte le mail commerciali da Gmail con pochi click.

Partiamo con una considerazione: il modo migliore per non ricevere mail promozionali su Gmail è quello di non inserire il proprio indirizzo nelle mailing list di aziende, negozi e via dicendo, oppure di fare attenzione a non accettare l'invio di contenuti promozionali nella inbox in fase di realizzazione di un account su un sito web commerciale.

Tuttavia, se siete parte di una mailing list commerciale e volete disiscrivervi da quest'ultima, Gmail mette a vostra disposizione un potente tool che vi permette di farlo in un solo click. L'IA di Big G riesce infatti a identificare le mail promozionali in automatico, posizionando sopra di essere un banner che vi permette di annullare la vostra iscrizione alle comunicazioni indesiderate in un click. Semplice e veloce, insomma.

Se invece volete continuare a ricevere le mail promozionali ma la vostra inbox vi sembra troppo disordinata e colma di contenuti commerciali, la cosa migliore da fare è eliminare o archiviare un po' di messaggi. Purtroppo non esistono sistemi automatizzati per farlo, anche se potete pur sempre cancellare le vostre mail a gruppi di 100 direttamente dalla pagina principale di Gmail.

Infine, un altro strumento che potete utilizzare per vedere meno pubblicità su Gmail sono i filtri del servizio di posta di Google. Con un po' di pazienza, infatti, è possibile creare un filtro che spedisce tutte le mail promozionali in arrivo da alcuni specifici indirizzi (i vostri negozi di fiducia, per esempio) in un'apposita cartella o nel cestino. Se però avete cancellato per errore un messaggio importante, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come recuperare le mail eliminate su Gmail.