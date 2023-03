Come eliminare oggetti dalle foto con iPhone? Non è complicato

Con il nuovo iOS 16, Apple ha introdotto la possibilità di separare i soggetti dalle fotografie semplicemente tenendo premuto su di essi. In molti però si chiedono anche come fare per eliminare gli oggetti dalle foto.

Una possibile soluzione può essere rappresentata dall'utilizzo della gomma magica di Google Foto, che è stata espansa anche ad iPhone dal colosso dei motori di ricerca.

In alternativa, però, su App Store sono disponibili varie applicazioni sia gratuite che a pagamento che permettono di effettuare l'operazione: si va da Touch Retouch a Pixelcut, senza dimenticare Canva che è sicuramente il tool di base per il fotoritocco più utilizzato del web.

Se invece necessitate di qualche sistema più avanzato, non possiamo non consigliarvi i tool di Adobe come Lightroom e Photoshop Express.

Non mancano però le web app ed i siti web che permettono di effettuare lo stesso tipo di operazioni: da questo fronte merita sicuramente menzione Inpaint.

In linea generale, però, la resa potrebbe non essere ottimale se ci si trova di fronte ad oggetti da rimuovere da fotografie con sfondi non uniformi: alla base delle tecnologie c'è sempre il sistema del "Timbro Clone" che basandosi sulle texture degli sfondi dà l'effetto di cancellarle, senza però farlo realmente ma "incollando" il background.