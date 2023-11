Come eliminare le ricerche su Twitter X? Non è complicato

Il valore di Twitter è crollato nell'ultimo anno, insieme al numero di utenti della piattaforma. Se però siete tra i pochi che ancora utilizzano il social network di Elon Musk, potreste non sapere che è possibile eliminare tutte le ricerche salvate su X in un modo molto semplice: ecco come fare!

La funzione di salvataggio delle ricerche di Twitter è un ottimo modo per risparmiare tempo a chi cerca le stesse query più volte al giorno, magari per informarsi o per seguire i propri hashtag preferiti. Sfortunatamente, però, questa opzione ha anche dei limiti piuttosto importanti, per i quali potreste voler tenere al minimo il numero delle ricerche salvate sul vostro profilo: per esempio, il numero massimo di query salvate su X è pari a 25, perciò non potrete "tenere da parte" decine e decine di ricerche da effettuare periodicamente.

Qualora doveste raggiungere il numero massimo di ricerche salvate su X, però, potete sempre fare spazio eliminando le vecchie ricerche una per una o in blocco. Da PC, la procedura è davvero molto semplice: aprite il vostro account Twitter, effettuate il login se già non l'avete fatto e cliccate sulla barra di ricerca in alto a destra. Qui, vedrete sia le "Ricerche Recenti" che, più in basso, le "Ricerche Salvate".

Accanto a ogni Ricerca Salvata troverete un'icona a forma di cestino. Cliccateci sopra e potrete eliminare la query collegata a quella ricerca, liberando uno slot dei 25 che vi sono stati assegnati. Ovviamente, potete ripetere la procedura per tutte le ricerche che volete. In alcuni casi, l'icona a forma di cestino potrebbe non comparire: per ovviare al problema, cliccate sulla query ed effettuate la ricerca. Fatto ciò, cliccate nuovamente sulla barra di ricerca e poi sui tre punti che trovate nell'angolo a destra. Infine, cliccate su "Elimina ricerca salvata" e il gioco sarà fatto!

Su smartphone, invece, la procedura è leggermente più lunga. Dovrete infatti accedere all'app di Twitter-X con il vostro account e, da qui, toccare la barra di ricerca ed eseguire la query salvata. Poi, il procedimento diventa molto simile a quello già esaminato su PC: riaprite la barra di ricerca, selezionate la query che volete eliminare e, successivamente, toccate l'opzione "Elimina Ricerca".