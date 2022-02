Come elimino il mio numero dall'elenco telefonico? La modifica non è istantanea, però

Coloro che posseggono un telefono fisso a casa sapranno sicuramente che il numero è presente nelle Pagine Bianche. In questo modo, chiunque può cercarci sull'elenco telefonico, ma non tutti sanno che è anche possibile cancellarlo dalle Pagine Bianche.

Come ampiamente noto, l'inserimento del numero nelle Pagine Bianche non è obbligatoria per legge e per questo motivo si può anche scegliere di eliminarlo per restare "anonimi".

Per fare ciò, è necessario contattare il proprio gestore e chiedere la rimozione a costo zero. In questo modo, al momento della ristampa dell'elenco telefonico da parte di Italiaonline, il nostro numero e nome non sarà presente. Gli operatori telefonici provvederanno ad inviare i vari moduli da compilare ed inviare, ma la procedura potrebbe cambiare da operatore ad operatore.

Occorre però sottolineare che la modifica sarà effettiva solo dalla successiva ristampa dell'elenco. Ciò vuol dire che se ad esempio invierete la richiesta ora, il vostro numero sarà rimosso dall'elenco del 2023.

Ciò non è collegato al Registro delle Opposizioni, che ha uno scopo diverso. Se non volete ricevere più telefonate commerciali sul vostro numero fisso, è necessario completare l'iscrizione al Registro delle Opposizioni, in attesa dell'arrivo della versione per cellulari che dovrebbe essere attivata prossimamente, visto che è stato approvato.