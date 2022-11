Come ha fatto Elon Musk a comprare Twitter? Ha venduto 20 milioni di azioni Tesla

Elon Musk è diventato ufficialmente CEO di Twitter il 1° novembre scorso: l'arrivo del miliardario ai vertici del social network, nonostante fosse ormai certo da qualche settimana, ha comunque gettato Twitter, il pubblico del social e i suoi inserzionisti nello panico. Ma come ha fatto Elon Musk a permettersi l'acquisto di Twitter?

La domanda non è affatto banale, specie se consideriamo che la compagnia è costata ben 44 miliardi di Dollari al tycoon sudafricano. Sicuramente la "scalata" all'azienda non è stata un processo rapido: Elon Musk ha acquistato il 9,2% di Twitter ad aprile, entrando nel Consiglio d'Amministrazione dell'azienda, e solo in un secondo momento ha annunciato un piano per l'acquisto della compagnia tutta. In questo secondo caso, il miliardario è stato supportato da una cordata di imprenditori-amici e banche.

Tuttavia, molti di questi investitori "collaterali" si sono ritirati durante il processo che ha visto Musk opporsi a Twitter per bloccare l'acquisto dell'azienda. Quando infine il CEO di Tesla ha deciso di acquistare Twitter al prezzo originario, si è trovato con meno soldi del previsto: il ritiro di alcuni investitori, infatti, ha causato un "buco" da quattro miliardi di Dollari nei conti dell'imprenditore.

Per questo, a inizio novembre, con quattro transazioni separate depositate alla SEC, Elon Musk ha venduto 19,5 milioni di azioni di Tesla, per un totale di 3,9 miliardi di Dollari di valore complessivo. Secondo gli esperti, questo denaro non solo gli permetterebbe di ripagare i prestiti contratti in fase di acquisto del social, ma anche di finanziarlo per sostenere eventuali perdite di inserzionisti su Twitter finché le nuove regole (e molto controverse) sulla moderazione dei contenuti non entreranno in vigore.